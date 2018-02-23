Fatih Portakal, Reytinglerde 9 Diziyi Tek Başına Geçti
FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal reytinglerde tek başına 9 diziyi geçerek 3. sıraya yerleşti. Portakal'ın başarısının pek çok diziye bedel olduğu bir kez daha kanıtlandı.
Reyting yarışının kıran kırana yaşandığı perşembe gecesinde birinci FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye oldu. FOX TV'nin haber sunuculuğunu yapan Fatih Portakal, 3. sıraya yerleşerek pek çok diziyi geride bıraktı.
DİZİLERİ GERİDE BIRAKTI
Reytinngleri oldukça yüksek olan Fatih Portakal, perşembe gecesinde 3. sıraya yerleşerek yine büyük bir başarı elde etti. Portakal, Vatanım Sensin, Kanatsız Kuşlar, Mehmetçik Kut'ul Amare gibi pek çok diziyi geride bıraktı.
İşte reyting sonuçları:
YORUMLAR (74)
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BUNDADA BİR HİLE DALAVERE VAR ÇÜNKÜ HABERLERİ OKURKEN YAPMACIK HAREKETLER YAPIYORCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bizde inandıkCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bu adamın yakasında bir chp rozeti eksik ve Akp düşmanı reytinge bakılırsa chp p le iktidar olması lazımCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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yanlış kimdeyse korkmadan söylüyor, hiç bir partinin çığırtkanlığını yapmıyor, her zaman halkın işçinin emeklinin tarafını tutuyor, böyle bir adam''a 3. olmak bile az keşke en üstte olsa hep.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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hadi o zaman sıkıyorsa portakal orda kal haberle hafta sonundaki derbi yi karşılaştıralım kim reyting yapıyor görelimmmCevap Yaz 1 Yayından Kaldır