Fatih Portakal, Reytinglerde 9 Diziyi Tek Başına Geçti

Reyting yarışının kıran kırana yaşandığı perşembe gecesinde birinci FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye oldu. FOX TV'nin haber sunuculuğunu yapan Fatih Portakal, 3. sıraya yerleşerek pek çok diziyi geride bıraktı.

DİZİLERİ GERİDE BIRAKTI

Reytinngleri oldukça yüksek olan Fatih Portakal, perşembe gecesinde 3. sıraya yerleşerek yine büyük bir başarı elde etti. Portakal, Vatanım Sensin, Kanatsız Kuşlar, Mehmetçik Kut'ul Amare gibi pek çok diziyi geride bıraktı.

İşte reyting sonuçları: