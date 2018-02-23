Fatih Portakal, Reytinglerde 9 Diziyi Tek Başına Geçti
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Fatih Portakal, Reytinglerde 9 Diziyi Tek Başına Geçti

FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal reytinglerde tek başına 9 diziyi geçerek 3. sıraya yerleşti. Portakal'ın başarısının pek çok diziye bedel olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Reyting yarışının kıran kırana yaşandığı perşembe gecesinde birinci FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye oldu. FOX TV'nin haber sunuculuğunu yapan Fatih Portakal, 3. sıraya yerleşerek pek çok diziyi geride bıraktı.

DİZİLERİ GERİDE BIRAKTI

Reytinngleri oldukça yüksek olan Fatih Portakal, perşembe gecesinde 3. sıraya yerleşerek yine büyük bir başarı elde etti. Portakal, Vatanım Sensin, Kanatsız Kuşlar, Mehmetçik Kut'ul Amare gibi pek çok diziyi geride bıraktı.

İşte reyting sonuçları:

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YORUMLAR (74)

  • YORUM:
    Bu adamın yakasında bir chp rozeti eksik ve Akp düşmanı reytinge bakılırsa chp p le iktidar olması lazım
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  • DARBELİ MATKAP:
    yanlış kimdeyse korkmadan söylüyor, hiç bir partinin çığırtkanlığını yapmıyor, her zaman halkın işçinin emeklinin tarafını tutuyor, böyle bir adam''a 3. olmak bile az keşke en üstte olsa hep.
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  • CEMİLLL :
    hadi o zaman sıkıyorsa portakal orda kal haberle hafta sonundaki derbi yi karşılaştıralım kim reyting yapıyor görelimmm
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