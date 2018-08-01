Fatih Portakal, PKK Tarafından Şehit Edilen Asker Eşi ve 11 Aylık Bebek Olayına Sert Tepki Gösterdi!

Fatih Portakal, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, Hakkari'de PKK tarafından Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesine çok sert tepki gösterdi.

"SİZİN CEZANIZ ÖLDÜRÜLMEK"

Twitter üzerinden yayınladığı mesajda PKK'ya sert tepki gösteren ünlü sunucu Fatih Portakal, "Ne denebilir ki -çok şey denir de- 11 aylık bebeği ve annesini şehit eden yaratıklara! Sizin cezanız ya oralarda ölmek, ya da öldürülmek." dedi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari'de Astsubay eşini ziyaretten dönerken terör örgütü PKK'nın hain tuzağı ile şehit olan Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Sivas'ta tören düzenlendi. Eşi ve çocuğu şehit edilen Astsubay Serkan Karakaya oğlunu son görüşünü anlattı. Astsubay Karakaya, "Bedirhan öpmeyi bilmezdi pek, öpmeyi öğrenmiş. sürekli beni öptü." dedi.

TÖRENE ERDOĞAN DA KATILDI

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hain saldırıda eşi ve bebeğini kaybeden astsubay Serkan Karakaya ve acılı aileye başsağlığı diledi.