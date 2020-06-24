Fatih Portakal kovuldu mu? Fatih Portakal veda konuşması
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Fatih Portakal kovuldu mu? Fatih Portakal veda konuşması

FOX TV ekranlarında ana haber bültenleri ile izleyen karşısına çıkan başarılı gazeteci Fatih Portakal, 19 Haziran'daki canlı yayında bir süre ekranlardan uzak olacağını açıkladı. Veda açıklamasının akabinde akıllara ''Fatih Portakal kovuldu mu?'' sorusu geldi. Fatih Portakal neden yok? İşte ayrıntılar...

Fatih Portakal kovuldu mu? Fatih Portakal veda konuşması
24.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:24

Haberleri sunuş tarzı ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen gazeteci Fatih Portakal, koronavirüsle birlikte artan yorucu tempoya bir süre ara verdiğini açıklayarak sezonu kapattığını duyurdu. Twitter hesabından da açıklamada bulunan Portakal'ın veda konuşması ise merak uyandırdı.

FATİH PORTAKAL KOVULDU MU?

Eleştirel tutumu ile sosyal medyada da adından sıkça söz ettiren Portakal, FOX TV'de büyük başarı ile izlenen Fatih Portakal ile FOX Ana Haber'in sezonu tamamladığını ve Eylül ayında yeniden ekranda olacağını açıkladı. Kovulduğuna dair ortaya atılan iddalara da, yine Twitter'dan kendi uslubunca yanıt verdi ve ''Başaramadılar'' dedi. Fatih Portakal'ın yaptığı açıklama: ''Yeni bir gün, yeni bir seyir... Selametle yol almaya devam... Bu arada duydum ki, yine birileri kovdurmuş beni. Hala başaramadılar... Duymak istediginiz cevap dümen başından gelsin...''

FATİH PORTAKAL VEDA KONUŞMASI

Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın, 19 Temmuz'da sezan ara verdiğini duyurmasıyla bir anda tek gündem oldu. Veda konuşması izleyenler aklında soru işareti bırakırken, herhangi bir sorun olmadığını ve Eylül'de yeniden işinin başında olacağını da belirtti. Portakal'ın sosyal medaydan yaptığı veda, ''Ve cuma 10 aylık haber maratonuna ara zamanı sezonun son yayını tabela #bengiderken #akşam7 eylülde görüşmek üzere.." şeklinde olmuştu.

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