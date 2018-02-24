Fatih Portakal, Kendisine Vatan Haini Diyenlere Soy Ağacıyla Cevap Verdi
Kendisine "Vatan haini" diyenlere cevap veren FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "e-Devlet'ten soyuma sopuma baktım. Yörüğüm, Türkmenlerin bir koluyum" dedi.
FOX Ana Haber'de reytingleri alt üst eden Fatih Portakal da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz haftalarda hizmete açtığı alt-üst soy bilgisine bakanlar kervanına eklendi.
"VATAN HAİNİ" DİYENLERE YANIT VERDİ
Bu durumu kendi lehinde kullanan Fatih Portakal, kendisine "vatan haini" diyenlere oradaki bilgilerle yanıt verdi. Türkmenlerin bir kolundan geldiklerini belirten Portakal, "Kimileri bana vatan haini falan diyor. e-Devlet'ten soyuma sopuma baktım. Yörüğüm, Türkmenlerin bir koluyum" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (194)
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Dost acı söyler veya doğruları söyleyeni yedi köyden kovarlar diye meşhur sözler varya seninkide o hesap Fatih, bazılarının zoruna gidiyor (nedense!) ama sen yolundan hiç şaşma. Bu ödüller boşuna seni bulmuyor. Aynen devam.Cevap Yaz 20 27 Yayından Kaldır
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zaten osmanlıdada böyleydi paşalar ihanet etti bırak yörükleri vatan satanlar içimizden çıkmıştı.Cevap Yaz 22 10 Yayından Kaldır
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Maaslı butun troller toplanmis.akp yandasi olmadigi icinmi hain.o zaman yuzde 50 hain oylemi.sizi troller sizi.Cevap Yaz 28 32 Yayından KaldırAKSARAYLI: Senin gibi saçma bir yorumcudanda ancak böyle saçma bir yorum cıkardı zaten.DİNGİL....25 17 Yayından Kaldır
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Hainlikte soya bakılmaz Fatih bey.sizi tarihimizi okumaya davet ediyorum.karşınızda çocuk yok.amerika nın kandırdığı pkk ve ypg itleri yokCevap Yaz 42 15 Yayından Kaldır