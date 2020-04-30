Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
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Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
30.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sunucu Fatih Portakal hakkında sosyal medyada bankacılık sektörüne olan güveni sarsabilecek mahiyette paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sunucu Fatih Portakal hakkında sosyal medyada bankacılık sektörüne olan güveni sarsabilecek mahiyette paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), sunucu Fatih Portakal hakkında sosyal medyadan bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadeler paylaştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunması üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatih Portakal'ın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun "itibarın zedelenmesi" hükmünü içeren 158. maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, BDDK'nin dilekçesinde, Portakal'ın 6 Nisan'da sosyal medya hesabından paylaştığı ve şikayete konu mesajında Tekalif-i Milliye'yi hatırlatılıp, "Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef..." ifadelerini kullanarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun "itibarı korunması" başlıklı 74. maddesini ihlal ettiği belirtildi.

"Algı ve kanaat oluşturmaya yöneliktir"

Portakal'ın şikayete konu sosyal medya paylaşımına İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Nisan'da erişimin engellenmesi kararı verdiği anlatılan iddianamede, Portakal'ın savunmasına da yer verildi.

Portakal savunmasında "Bankacılık sistemine zarar verecek bir eylemde bulunmadığını, kendisine isnat edilen Bankacılık Kanunu'nun madde 74 hükmünün ihlalinin oluşması için herhangi bir bankayı hedef almasının gerektiğini, soruşturma konusu paylaşımında ise hiçbir bankanın hedef alınmadığı gibi herhangi bir bankaya ilişkin en ufak bir ifadenin dahi mevcut olmadığını, paylaşımın tamamen ironi niteliğinde olduğunu" anlattı.

İddianamede, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun "itibarın korunması" başlıklı 74. maddesinin "Basın Kanunu'nda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri aracılığıyla bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." şeklinde olduğu hatırlatılarak, bu hükmün ihlalinin ise aynı kanunun 158. maddesinde, "Bu kanunun 74. maddesine aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Fiil sonucu özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilebilecek ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunur." şeklinde düzenlendiği kaydedildi.

Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesiyle kanun koyucunun, bankacılık sektörünün itibarını ve güvenilirliğini korumayı ve müşteki BDDK'nin itibarını sarsacak şekilde haber yapılmasını engellemeyi amaçladığı vurgulanan iddianamede, Fatih Portakal'ın söz konusu paylaşımını, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ortamı içerisinde yaptığı aktarıldı.

İddianamede, "Bankacılık Kanunu'nun 74. madde gerekçesi ve ülkemizin Kovid-19 ile yaptığı mücadele ortamı dikkate alındığında, şüphelinin yaptığı paylaşımın, bankalarda mevduatı ve tasarrufu bulunan mudilerin paralarını devlet tarafından koronavirüs salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu, bu durumun bankacılık sektörüne olan güveni sarsabilecek mahiyette bulunduğu kanaatine varılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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