Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
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Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Fatih Portakal hakkında, Tekalif-i Milliye ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
30.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:26

Gazeteci Fatih Portakal hakkında, Tekalif-i Milliye ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih Portakal'ın sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan Tekalif-i Milliye'ye atıfta bulunarak "Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef" şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak gazeteci Fatih Portakal hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede Portakal'ın Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. İddianamede yapılan paylaşımda bankalarda mevduatı veya tasarrufu bulunan mudilerin paralarının devlet tarafından korona virüs salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı oluşturmaya yönelik olduğu aktarıldı. Söz konusu paylaşıma erişim engeli kararı verildiği de iddianamede açıklandı. Fatih Portakal'ın Bankacılık Kanunu'nun "İtibarın Korunması" başlıklı 74'üncü maddesini ihlal suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi. Öte yandan gazetecinin ifadesinde paylaşımının bir ironi olduğunu söyledi de öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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