Fatih Portakal, Reytinglerde Diriliş Ertuğrul'un Tahtını Sallıyor
En çok izlenen ana haber bültenleri arasında birinciliği kimseye kaptırmayan Fatih Portakal, TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'a da kafa tutmaya başladı.
Çarşamba akşamları TRT ekranlarında reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin tek rakibi Fatih Portakal'la FOX Ana Haber oldu.
İLK 2 SIRADA ERTUĞRUL VAR
15 Kasım tarihinde; Total'de TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada Diriliş Ertuğrul'un özeti, 3. sırada ise Fatih Portakal'la FOX Ana Haber yer aldı.
AB'DE DE SIRALAMA DEĞİŞMEDİ
AB'de de sıralama değişmedi ve 1. sırada Diriliş Ertuğrul dizisi, 2.' sırada Diriliş Ertuğrul'un özeti, 3'ncülük ise Fatih Portakal'la FOX Ana Haber'in oldu.
İşte 15 Kasım'ın en çok izlenen 15 programı;
YORUMLAR (6)
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bu nasıl bir haber altı üstü reyting olan birşeyi Dirilişi Tehdit ediyor demek hoş değilCevap Yaz 56 3 Yayından Kaldır
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fatih portakalı hiç sevmiyorum.Cevap Yaz 52 20 Yayından Kaldır
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AKP-DUUUUY BUNU HALK dizi REKLAM istemiyor.2023e Dizi ile Reklamlarla Meskul ettiginiz bir toplumla girecez -O Reklamin sahiplerinin ALLAH belasini versin.Hirsizlarin mali televizyonda satiliyor.Tevlet televizyonu HIRSIZLARIN VITRINI OLDUCevap Yaz 7 31 Yayından Kaldır
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Eskide askerde askerlere ataturkun 10-maddesini zorla ezberletiyorlardi. Simdide AKP devlet tevizyonlarini Dizilerle reklamlarla doldurdular.Dizideki oyuncular kimi ALKOL kimi UYUSTURUCU tedavisi goruyor.AKP tevizyonumuzu reklamla dizilere devettiCevap Yaz 5 27 Yayından Kaldır
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la bırakın bu işleri en çok izlenen haber programı imiş.Cevap Yaz 25 6 Yayından Kaldır
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yerinde olmuşCevap Yaz 4 16 Yayından Kaldır