Fatih Portakal'dan, Meral Akşener Göndermeli Paylaşım!

Sosyal medyayı aktif kullanan gazetecilerden olan FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Meral Akşener'e gönderme olarak yorumlandı. Portakal paylaşımında "Güneşe bay bay derken..." notunu düştü.

PORTAKAL'DAN AKŞENER'E GÖNDERME

Önceki gün Twitter hesabından Meral Akşener ile ilgili "Türkiye siyasetinde eşine az rastlanır karar Meral Akşener'in kesin dille aday olmayacağını açıklaması. Senaryosu önceden yazılmış hamle değilse doğru yapmış! İsteneni veremedi, koltuğu bırakması doğal; yapabilen gelsin anlayışı. Başarısızlığını göremeyen başka siyasilere yanıt gibi." ifadelerini kullanan Fatih Portakal'ın yeni paylaşımı da Akşener'e gönderme olarak yorumlandı. Portakal paylaşımında, "Güneşe bay bay derken..." notunu düştü.