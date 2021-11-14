Fatih Parkı'nın Süs Havuzu Yeniden Can Buldu

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ilçesinde bulunan Fatih Parkı'ndaki süs havuzunun zaman içinde yıpranmış olması üzerine havuzda yenileme yaptı. Fıskiyesi ve aydınlatmalarıyla yeniden can bulan havuz, ilgi odağı oldu.

İl genelinde park, bahçe ve yeşil alanların bakımı ve onarımının yanı sıra yeni yeşil alanların şehre kazandırılması adına çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde yer alan büyük ve merkez parklarda da yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, Fatih Parkı içerisinde yer alan ve zaman içerisinde çeşitli yıpranmalar yaşayan süs havuzuna da hayat verdi. Havuzun ilk etapta temizliğini yapan ekipler, daha sonra fıskiye ve aydınlatma çalışması gerçekleştirdi. Adeta yeniden can bulan havuz, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, vatandaşların hoşça vakit geçirdikleri alanların temizliği, bakımı, onarımı ve yenilenmesi çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Fatih Parkı'ndaki yenilemenin de bu kapsamda gerçekleştirildiğini söyledi.

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