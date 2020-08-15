Fatih Öztürk: "Herkesin olmak isteyeceği yerdeyim""
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Fatih Öztürk: "Herkesin olmak isteyeceği yerdeyim""

Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, herkesin olmak isteyeceği yerde olduğunu ifade etti.

Fatih Öztürk:
15.08.2020 17:32 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:45

Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, herkesin olmak isteyeceği yerde olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın 2 yıllık sözleşme imzaladığı 33 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Fatih Öztürk, "Çok farklı duygular içindeyim. Burası Türkiye'nin en önemli kulübü. Burası Türkiye'nin futbol anlamında çatısı. Herkesin olmak isteyeceği yerdeyim. Her taraftarımız gibi, her sabah uyandığımda şampiyon gibi uyanıp, şampiyon gibi çalışıp, elimden geleni yapıp onları mutlu etmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.

"BU STATTA HER ZAMAN AYRI HİSLERİM OLDU"

Galatasaray formasıyla en iyi performansını sürdüreceğini söyleyen Öztürk, "İlk maçım yıllar önce Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası'ndaydı. Galatasaray ile serüven orada başladı. Burasının benim için farklı bir ambiyansı var. Bu statta her zaman ayrı hislerim oldu. Artık bu statta az önce de başkanımızın dediği gibi, penaltıları Galatasaray camiası için çıkaracağım, onlar için kurtarış yapmaya çalışacağım. Bu stat benim için performans açısından her zaman özel olmuştur. İnşallah bu forma altında bu performansı sergilemeye devam edeceğim" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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