Fatih Öztürk, Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleci arayışında olan Galatasaray, 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleci arayışında olan Galatasaray, 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Galatasaray, sakatlığından dolayı bir süre kadroda yer alamayacak olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışı sürüyordu. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda kaleci Fatih Öztürk ile anlaşma sağladı. Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden Fatih, yeni sezonda Galatasaray'ın kalecisi olacak. 33 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Deneyimli kaleci, kariyerinde Eyipspor, Gölcükspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor ve Akhisarspor'da oynadı. Fatih Öztürk, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da 22 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 24 resmi müsabakada görev aldı.

Fatih ayrıca Akhisarspor ile Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA