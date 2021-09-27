Fatih Özgökçen: 'Namağlup bir Konyaspor devam ediyor' - Haberler
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Fatih Özgökçen: "Namağlup bir Konyaspor devam ediyor"

İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın - Haberler | Güncel

Kasımpaşa beraberliğini değerlendiren İH Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Maça iyi başlamıştık aslında.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kasımpaşa beraberliğini değerlendiren İH Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Maça iyi başlamıştık aslında. İlk yarı skoru biraz daha koruyabilseydik ya da 3. golü bulabilseydik maç daha farklı olurdu. Netice itibariyle deplasmanda kazanılan 1 puan, namağlup bir Konyaspor devam ediyor" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında İH Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İH Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Maça iyi başlamıştık aslında. Erken bulunan goller, 2-0. Güzel bir skordu, iyi başlamış bir oyundu ama netice itibariyle Kasımpaşa'nın ligdeki durumunu da dikkate aldığımız zaman puan alma zaruretleri vardı. Bu noktada baskılı oyun oynadılar. İlk yarı skoru biraz daha koruyabilseydik ya da 3. golü bulabilseydik maç daha farklı olurdu. İkinci yarı böyle bir baskı yiyebileceğimizi tahmin ediyorduk. Netice itibariyle deplasmanda kazanılan 1 puan, namağlup bir Konyaspor devam ediyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha güzel galibiyetler alacağımızı tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GALİP GELEMİYORSAK YENİLMEMİZ GEREKTİĞİNİ DE BELİRTİYORUZ"

Sezona dair hedeflerinin sorulması üzerine Başkan Özgökçen, "Biz her zaman 90 dakika ve 38 maç mücadele parolasıyla devam ediyoruz. En azında galip gelemiyorsak yenilmemiz gerektiğini de belirtiyoruz. Bu 38 maç sonunda, tüm mücadele, performansı tüm sezona yaydığımız takdirde Konyaspor iyi bir yerde tamamlayacaktır diye tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

(Uygar Aydın/İHA)

Fatih Özgökçen: Namağlup bir Konyaspor devam ediyor

Fatih Özgökçen: Namağlup bir Konyaspor devam ediyor

Fatih Özgökçen: Namağlup bir Konyaspor devam ediyor

Fatih Özgökçen:
İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fatih Özgökçen: 'Namağlup bir Konyaspor devam ediyor' - Haberler
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