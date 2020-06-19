FATİH OTEL VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
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FATİH OTEL VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Aksaray'da bulunan bir oteli de su bastıHaber-Kamera Alper KORKMAZ Ali ABLAY İSTANBUL, (DHA)İstanbul'da etkili olan yağmur, Fatih'te su baskınlarına neden oldu.

19.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:13

Aksaray'da bulunan bir oteli de su bastı

Haber-Kamera Alper KORKMAZ Ali ABLAY İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da etkili olan yağmur, Fatih'te su baskınlarına neden oldu. Bazı iş yerleri ve alt geçitler sular altında kalırken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Fatih Aksaray'da su baskınları meydana geldi. Aksaray ve Yenikapı alt geçitleri sular altında kaldı. Bir süre bazı noktalarda trafik akışı sağlanmadı. Araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, Kabataş-Bağcılar tramvay hattı da bir süre şiddetli yağış nedeniyle, Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında seferlerini sürdürdü. Aniden bastıran yağmurla yollar göle dönerken, bazı iş yerlerini de su bastı. Su basan iş yerlerini ve bir oteli vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. İBB ekipleri de suyla dolan alt geçitlerde çalışma yaptı.

OTELİ SU BASTI

Aksaray'da bulunan bir oteli de su bastı. Aniden bastıran yağmurla birlikte önlem almaya çalışan otel çalışanları otel girişine kum torbaları koydu ancak su baskınını engellemekte başarılı olamadı. İçeri dolan sular resepsiyondan alt katlara indi. Otel içinde de çalışanlar kum torbaları ve tuğlalarla setler çekerek suların başka yerlere de gitmesine engel olmaya çalıştı. Aşağı katlara inen sular asansör boşluğunda yaklaşık 3 metre su birikmesine neden oldu. Otel çalışanları kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye ve oteli temizlemeye çalıştı.

Otel çalışanı Serkan Gökşi, Otelde görevliyim yaklaşık 9 senedir burada çalışıyorum. Sürekli yaşıyoruz bunu. Gelen sular burada birikiyor. Birikince kendi imkanlarımızla kumlar koyuyoruz. Araçlar geçince su seviyesi yükseliyor bir faydası olmuyor. Her seferinde çok büyük maliyetler yaşıyoruz diye konuştu.

Fatih Camii'nin bulunduğu Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir çok dükkan göle döndü. Esnaf dükkanlarına dolan yağmur suyunu kendi imkanlarıyla boşalttı. Fatih'te giyim mağazası olan Sedat Selbür, Burası Fevzipaşa Caddesi her sene Haziran ayında burası tekrarlanıyor, biz yetkililere söylüyoruz 'burada rögarlar çok kısıtlı, bu aylarda temizlik yapın en azından rögarları açın' diye yağmuru geleceği belli oluyor zaten. Gelip 1 saat önceden buraları açsalar en azından bu görüntüler olmaz. Bütün dükkanlar olduğu gibi yağmurun altında kalıyor, eşyalar ıslanıyor. Belediyelere de söylüyoruz bir çözüm bulamıyorlar. Kim bunun yetkilisiyle gelsin ilgilensin. derken, kadın giyim mağazasında çalışan Şeyma Taş, Şiddetli yağmur yağdığında böyle oluyor maalesef. Su seviyesi dükkanın seviyesine kadar gelmişti. Asıl problem orada normalde mazgallardan gitmesi lazım. Yağmur bitti sular çekildi, yağmur esnasında niye böyle olmuyor ve inanılmaz kokular basıyor. Ben kesinlikle ihmal olduğunu düşünüyorum. Belediyeye özellikle 2 sene önceki doludan sonra topluca alt yapıyla ilgili bir şikayette bulunuldu. Bu durum devam ettiğine göre muhtemelen bir şey yapılmadı. Kendi kendimize zararımızı karşılıyoruz. Yine olan bize oluyor. dedi.

Bir restoranda çalışan Mehmet Deniz ise Su dükkanın girişine kadar geldi. Rögarları biz açıyoruz. Açan ilgilenen yok, Belediyenin dünden beri haberi var yağmur yağacağından ama aynen devam ediyor. Her şey çok güzel oluyor diye konuştu.

FATİH OTEL VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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