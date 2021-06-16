Fatih Ömeroğlu'nun "ARA-YAN" sergisi yarın ziyarete açılacak

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde çağdaş sanat eserleri üzerine çalışan Fatih Ömeroğlu'nun hazırladığı "ARA-YAN" sergisi yarın sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde çağdaş sanat eserleri üzerine çalışan Fatih Ömeroğlu'nun hazırladığı "ARA-YAN" sergisi yarın sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Geleneksel sanatlardan izler taşıyan, kök metaforların çağdaş sanatla yeniden yorumlandığı sergi, 24 eserden oluşuyor.

Kadim olanın felsefesiyle çağdaş olanın tekniğinin bir araya geldiği sergi, kağıt ve fırça kullanılmadan oluşturulan heykel ve tablolardan meydana geliyor.

İzleyiciler ARA-YAN sergisinde hat sanatından Anadolu motiflerine, folklordan dinler tarihine farklı temaların özgün metaforlarla bir araya getirildiği eserleri görebilecek.

Kendine özgü üslubu ile yaşadığı kültürü çağdaş bir yorum ve çeşitlilikle sunan Fatih Ömeroğlu'nun sergisi, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğinde yarın saat 15.00'te açılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı