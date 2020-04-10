FATİH MİLLET CADDESİ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
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Fatih, DHA, Güncel

FATİH MİLLET CADDESİ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Ali ABLAYİSTANBUL DHAFatih'te gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde 34 kişiye idari işlem yapıldı.

10.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:16
FATİH MİLLET CADDESİ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Ali ABLAYİSTANBUL DHA

Fatih'te gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde 34 kişiye idari işlem yapıldı.

Polis ekipleri, akşam saatlerinde Millet Caddesi üzerinde koranavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde gerçekleştirdi.

Denetimlerde kurallara uymayan 34 kişiye idari işlem yapıldı.

FATİH MİLLET CADDESİ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: DHA

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