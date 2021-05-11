Fatih Mehmet Sultan Köprüsü çıkışında bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Mert Turhan yönetimindeki 09 ABG 172 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametindeki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle TEM kara yolu Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen