Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir? Fatih Mehmet Maçoğlu nereli, kaç yaşında? Ovacık ilçesi belediye başkanı olarak tanınan Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile Tunceli Belediye Başkanı seçildi. 1968 yılında Ovacık'ta doğan Fatih Mehmet Maçoğlu hayatı haberimizde.

Komünist Başkan şeklinde adını duyuran Fatih Mehmet Maçoğlu, TKP listesinden girdiği seçimleri kazanarak Tunceli Belediye Başkanı olarak görevini sürdürüyor. On bir kardeşin arasında okuyan tek çocuk olan Maçoğlu, sağlık lisesinde eğitim gördü ve sağlık memuru olarak da göreve başladı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir?

FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?

Maçoğlu, 1968 yılında Ovacık, Çemberlitaş Köyü'nde dünyaya geldi. On bir kardeşi bulunan Mehmet Maçoğlu, ilk öğretimi Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda okudu. Ardından Bingöl Sağlık Lisesi'nde okudu, ardından Konya Bozkır Hisarlık kasabasında sağlık memuru olarak göreve başladı.

Askerlik durumuu nedeniyle Tunceli Pertek Pınarlar Sağlık Ocağı'na tayin oldu. Askerliğinin akabinde ise Pertek ilçesi Merkez Sağlık Ocağı'nda görev yaptı. 1996 yılında Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası'nın aktif üyesi olarak işyeri temsilciliği yaptı. 2007 yılından 2017 yılına kadar Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Polikliniği'nde görev yapan Fatih Mehmet Maçoğlu, 2014 yerel seçimleri için görevinden istifa ederek Dersim'in Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı oldu.

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Evli iki çocuk babası olan Maçoğlu, 2014'te yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı seçilerek beş yıl boyunca bu görevi yürüttü. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde TKP listesinden seçime girdi ve kazandı. Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.