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Fatih mahallesine yağmur suyu boruları döşeniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Fatih mahallesine yağmur suyu boruları döşeniyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Fatih mahallesine yağmur suyu boruları döşeniyor.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Fatih mahallesine yağmur suyu boruları döşeniyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından Fatih Mahallesi 208. Sokakta kanal hatlarında da kontroller gerçekleştiriliyor ve sorunlar varsa gideriliyor. Yerin yer yer 3 metre derinliğinden süren çalışmalarda, 800'lük beton borular döşeniyor. Belediye yetkilileri çalışmaların devam edeceğini söyledi. - ADIYAMAN

Fatih mahallesine yağmur suyu boruları döşeniyor

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Haber: Fatih mahallesine yağmur suyu boruları döşeniyor - Haberler
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