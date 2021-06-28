Fatih Mahallesinde Asfalt Öncesi Hazırlık Çalışması
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Fatih Mahallesinde Asfalt Öncesi Hazırlık Çalışması

Fatih Mahallesinde Asfalt Öncesi Hazırlık Çalışması
Habermetre - Haberler | Toplum

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Fatih Mahallesindeki bazı sokaklarda asfalt öncesi hazırlık çalışması başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Fatih Mahallesindeki bazı sokaklarda asfalt öncesi hazırlık çalışması başlatıldı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Fatih Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda asfalt öncesi freze çalışmalarına başladı.

Fatih Mahallesi'ne bağlı sokaklarda gerçekleştirilen freze çalışmalarını değerlendiren yetkililerimiz, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak asfalt serimine geçileceğini dile getirdi.

Sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise yetkililerimize ve ekiplerimize teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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