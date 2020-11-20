Fatih Mahallesi'ne kültür evi projesi
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Fatih Mahallesi'ne kültür evi projesi

20.11.2020 10:32 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:35
Fatih Mahallesi'ne kültür evi projesi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bu hafta Fatih Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bu hafta Fatih Mahallesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu ile birlikte mahalleyi gezen Başkan Işık, 2021 yılı yatırım programında mahalleye yapılacak yatırımlar hakkında muhtar Duygu ile birlikte istişarelerde bulundu.

Başkan Işık, mahalle ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiği mahalle muhtarı ve sakinleri ile bir araya gelerek talepleri yerinde alıyor. Son olarak Fatih Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Işık 2021 yılı yatırım programı kapsamında mahalleye yapılaması planlanan hizmetler hakkında mahalle muhtarı Nurcan Duygu ile görüştü.

Başkan Işık, "Mahalle muhtarımız ve mahallemizdeki esnaf ve vatandaşlarımızla yüz yüze gelip özellikle 2021 yılı içerisindeki yapacağımız programlar çerçevesinde muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin taleplerini aldık. Mahallemizin asfalt yapımı, parkların aydınlatılması, Perşembe Pazarı'nın tadilatı ayrıca mahallemizin kültür evi projesini taleplerini 2021 programımıza alıp bu hizmetleri yerine getirme sözünü verdik. Mahallemize sahip çıkan şehrimizin her köşesindeki hemşerilerimizin dertleri ile yakından ilgilendiğini bildiğimiz Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan hanıma öncelikle teşekkür ediyorum. Şahsında tüm mahallemize teşekkür ediyorum. Mahallemize de yaptığımız ve yapacağımız birçok hizmetin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Fatih Mahallesi'ne kültür evi projesi
Fatih Mahallesi'ne kültür evi projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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