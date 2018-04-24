Fatih Mahallesi'nde Alt ve Üst Yapı Çalışmaları

Sivas Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sami Aydın, Fatih Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

İşçilerle bir araya gelen Başkan Aydın'a mahalle sakinleri de eşlik ederek hizmetlerden duydukları memnuniyeti belirtti.

Aydın ise, 4 yılda 56 mahallenin tamamen sıcak asfaltla yenilendiğini aktararak, "Hedefimiz bu yıl da kalan mahallelerimizi tamamlamak, bunlardan biri de Fatih Mahallesiydi. Mahallemizin en ücra köşesi bile sıcak asfaltla buluşuyor. Kaldırım çalışmaları yapılıyor, altyapı eksiklikleri çalışmalarla tamamlanıyor. Bugün itibarıyla mahallemizin yaklaşık yüzde 60'ında çalışmalar tamamlandı. Tertemiz pırıl pırıl oluyor. 10 gün içerisinde buradaki işlerimiz tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Belediye tarihinde bu denli büyük bir yenileme hareketinin daha önce olmadığına işaret eden Aydın, incelemelerin ardından bölgeden geçen bir halk otobüsüne binerek vatandaşlarla sohbet etti.

Aydın'dan hasta ziyareti

Bu arada Belediye Başkanı Aydın, inşaatta çalışırken düşerek yaralanan Celal Aydın'ı Kümbet Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın'a ziyarette AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci de eşlik etti.

Öte yandan Aydın, AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen açık hava kadın gününe katıldı.

Cuma Pazarı bölgesinde ikamet eden kadınlarla mahalle parkında bir araya gelen Aydın, Sivas'tan her seçimde olduğu gibi bu seçimde de rekor oy beklediklerini kaydederek, "Bu oyu almanın yolu kadınlardan geçiyor. Eğer siz isterseniz bu oyu alırız. Bu bizim de hizmet noktasında elimizi güçlendirir." ifadesini kullandı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ekinci de Aydın'a açık hava gününe katıldığı için teşekkür etti.