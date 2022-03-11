FATİH KULESİ MÜZE OLARAK HİZMET VERECEK

FATİH, İSTANBUL (DHA) - OSMANLI döneminde Saray-ı Amire olarak adlandırılan ve Topkapı Sarayı'ndan sonra Osmanlı'nın Anadolu'da yaptırdığı 'en büyük saray' olarak bilinen Manisa Sarayı'nın bugüne ulaşabilen tek yapısı olan Fatih Kulesi ile ilgili Valisi Yaşar Karadeniz "Restorasyon çalışmalarının 2023 yılının başında tamamlanması planlanıyor. Restorasyon çalışmalarının akabinde ise onaylı projelere bağlı olarak yapının zemin katı Hilali Ahmer-Türk Kızılayı'nı, üst katları ise Saray-ı Amire'nin anlatıldığı müzeyi oluşturacak" dedi.

Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Süleyman Çelebi ile 1390 yılında başlayan şehzadelerin Manisa'ya gelişleri; III. Mehmet'in I595'te tahta çıkmasına kadar devam etti. 175 yıl şehzade sancağı konumunda olan Manisa'da zaman içinde bir saray inşa edildi. Şehzadelerin sancaklarda eğitim alması geleneğinin kalkmasıyla Manisa Sarayı, yavaş yavaş tahliye edilmeye ve kaybolmaya başladı. Son olarak Yunan işgalinde de sarayın geriye kalan parçaları yanarak yok oldu, sadece Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliğinde yaptırdığı Fatih Kulesi kaldı.

KIZILAY ŞUBESİ OLARAK HİZMET VERDİ

Yapı, 11 Kasım 1955'te Maliye Hazinesi'nce Türkiye Kızılay Cemiyeti tüzel kişiliğine verildi ve uzun yıllar Kızılay Şubesi olarak hizmet verdi. Fatih Kulesi'nin restorasyonu için geçen ağustos ayında Manisa Valiliği, Türk Kızılayı Manisa Şubesi ile Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Fatih Kulesi'nin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan gerekli onaylar alındı. Eylül 2021'de restorasyona ilişkin ihale, Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapıldı.

ÇALIŞMALAR 2023'TE TAMAMLANACAK

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, restorasyon çalışmaları devam eden Fatih Kulesi ile ilgili bilgi verdi. Yapının restorasyonun 2 milyon 611 bin TL ile yapılacağını belirten Vali Karadeniz, "Yapının raspa ve söküm çalışmaları, Kasım 2021 tarihinde ilgili uzmanların denetimi ile başladı. Şu anda söküm çalışmaları tamamlanan yapının, üzerindeki özgün olmayan sıvaların söküm işlemleri tamamlanmış, yapının zemini ile ilgili etüt ve statik çalışmaları da uzman ekipler tarafından çözümlendi. Hali hazırda sıvaların çıkarılmasından sonra ortaya çıkan yeni bulgular mevcut proje üzerine işlenerek, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayına sunulacak. Restorasyon çalışmalarının 2023 yılının başında tamamlanması planlanıyor. Restorasyon çalışmalarının akabinde ise onaylı projelere bağlı olarak yapının zemin katı Hilali Ahmer-Türk Kızılayı'nı, üst katları ise Saray-ı Amire'nin anlatıldığı müzeyi oluşturacak" dedi.

'TARİH VE TURİZM AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ'

Fatih Kulesi'nin şehre kazandırılmasının önemine dikkati çeken Vali Karadeniz, "16 şehzadeye sancak beyliği yapması nedeniyle 'Şehzadeler Şehri' olarak adlandırılan Manisa'mız, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarını yetiştiren bir şehirdir. Bu bakımdan Manisa Sarayı'nın bir parçasının bu şekilde ortaya çıkarılması, şehrin tarihi ve turizmi açısından son derece önemlidir. Zira şehri ziyaret edenler şehzadelerin yaşadığı mekanları, şehzadelik sistemini ve burada yetişen padişahların zamanında kaldığı, eğitim gördüğü yerleri son derece merak etmektedir. Bu bakımdan orijinal gövdesi hala ayakta durmakta olan Fatih Kulesi'nin şehrimize kazandırılması son derece önemlidir" diye konuştu.