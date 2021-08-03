Fatih Kıran, Elazığ Karakoçan FK'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Kıran, Elazığ Karakoçan FK'da

Fatih Kıran, Elazığ Karakoçan FK'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında sağ kanat Fatih Kıran'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında sağ kanat Fatih Kıran'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, dış transferde hız kesmiyor. Mavi-beyazlı ekip, alt liglerin tanınan isimlerinden sağ kanat Fatih Kıran'ı da renklerine bağladı. 1993 Almanya Münih doğumlu olan Fatih, Türkiye kariyerine Demir Grup Sivasspor'la giriş yaptı. Daha sonra Göztepe, Sivas Belediyespor, Bandırmaspor ve Yomraspor formaları giyen tecrübeli futbolcu, son olarak Nevşehir Belediyespor'da oynadı. Geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkan Fatih, 9 gol attı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreni ile Fatih Kıran, kendisini 1 yıllığına Elazığ Karakoçan FK'lı yapan sözleşmeye imza attı. - ELAZIĞ

Fatih Kıran, Elazığ Karakoçan FK'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadın hakemler, 2023'ten itibaren Süper Lig'de maç yönetecek
Kadın hakemler, 2023'ten itibaren Süper Lig'de maç yönetecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Burcu Biricik Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Çalımbay Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih Kıran, Elazığ Karakoçan FK'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 14:51:03. #1.16#

title