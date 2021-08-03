Fatih Kıran, Elazığ Karakoçan FK'da

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında sağ kanat Fatih Kıran'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında sağ kanat Fatih Kıran'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, dış transferde hız kesmiyor. Mavi-beyazlı ekip, alt liglerin tanınan isimlerinden sağ kanat Fatih Kıran'ı da renklerine bağladı. 1993 Almanya Münih doğumlu olan Fatih, Türkiye kariyerine Demir Grup Sivasspor'la giriş yaptı. Daha sonra Göztepe, Sivas Belediyespor, Bandırmaspor ve Yomraspor formaları giyen tecrübeli futbolcu, son olarak Nevşehir Belediyespor'da oynadı. Geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkan Fatih, 9 gol attı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreni ile Fatih Kıran, kendisini 1 yıllığına Elazığ Karakoçan FK'lı yapan sözleşmeye imza attı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı