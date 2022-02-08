- Fatih Keleş: "Bizim için onur ve gurur verici"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Kros Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ikinci olan kadın takımıyla bir araya geldi. Başkan Keleş, bu sonucun kendileri için gurur ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Portekiz'de düzenlenen Kros Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ikinci olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Takımı, İBBSK Başkanı Fatih Keleş ile bir araya geldi. Keleş, şampiyonada ikinci olan sporcular Yayla Günen, Bahar Atalay, Fatma Karasu ve Nuran Satılmış ile İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenledi.

Portekiz'de düzenlenen şampiyonada ikinci olan kadın kros takımını tebrik eden Fatih Keleş, "Değerli bir başarı kazandılar. Bizi mutlu ettiler. Kadın atletizm takımımızı 2019 yılında kurduk. Sonrasında Türkiye liglerinde değerli başarılar elde ettik. Onlar bu imkanları çok doğru kullandılar. Teşekkür ediyorum. Bizim için mutluluk verici. Daha önce erkek takımımız 2017'de şampiyon olmuştu. Bizim için onur ve gurur verici. Çok değerli bir sonuç elde ettiler. Hocamıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

10 yıldır bu sporu yaptığını hatırlatan Yayla Günen, "Son 3 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusuyum. 2017 yılında şampiyon olan erkek takımında eşim de vardı. Eşim bayrağı bana teslim etti. Zorlu bir parkur vardı. Yarışa inanarak çıktık. Kürsüde olacağımıza inanıyorduk. Birbirimizden güç aldık. Başkanımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bahar Atalay, Türkiye'ye ve kulübe ilk olarak bu başarıyı getirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, herkese teşekkür etti.

Birçok kez milli takımda yarıştığını hatırlayan Fatma Karasu, "Başkanımıza, kulübümüze teşekkür ediyorum. Çok zorlu bir parkurdu. Takım olarak inanmıştık. Şampiyonluk için büyük emekler verdik. Çok iyi hazırlandık ama bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor. Daha iyi şeyler yapabilirdim" açıklamasında bulundu.

Nuran satılmış ise takım halinde mücadele ederek bu başarıyı kazandıklarını söyleyerek, "Gitmeden bayağı sıkıntılı günler yaşadık. Yarış içerisinde hepimiz birlik olduk. Kürsüye çıktık. O mutluluğu yaşadık. Herkese teşekkür ederim" dedi.

İBBSK Atletizm Genel Koordinatörü Can Korkmazoğlu da, "Çok önemli bir başarılı elde ettiler. Maddi ve manevi desteği bizimleydi. Çocuklarımızın her birinin ayrı antrenörü var. Onlara şükran borçluyuz. Kendilerini yetiştiren ailelerine teşekkür ederim. Daha büyük başarıları da geçecektir. Çok iyi bir takımız" değerlendirmesinde bulundu.