Fatih Kaylı'dan "zam" tepkisi
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Fatih Kaylı'dan "zam" tepkisi

Fatih Kaylı'dan 'zam' tepkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, elektrik, doğalgaz ve lpg ücretlerine yapılan zamlara tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, elektrik, doğalgaz ve lpg ücretlerine yapılan zamlara tepki gösterdi.

Kaylı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Temmuz ayı ile birlikte normalleşmeye başladığımız bu günde gelen zam haberleri vatandaşı normalleşmeden ziyade anormal derecede germekte vatandaşta yüksek gerilim oluşturmaktadır. Son 3.5 yılda %122 oranında artan elektrik fiyatlarının asla makul bir açıklaması olamaz. Her gelen elektrik faturası dokümanın da kullanan elektrik bedelinden ziyade TRT payı, dağıtım bedeli, kaçak bedeli gibi bir çok kalem vardır. Vatandaşımız yıllardır bu soyguna itiraz etmekte ama seslerini duyan çıkmamaktadır. Zaten zorda olan, tek derdi geçim olan insanımıza yapılan bu zamlar bir zulümdür. Kaşıkla verdiğiniz destekleri kepçe ile geri alıyorsunuz" dedi.

Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve MHP İl Başkanı Naim Karataş'a çağrıda bulunan Kaylı, "İktidarda bulunan partilerin il başkanları olarak susmayınız, Madem sahalara çıktınız o halde sahada ki insanımızın sesi olunuz. Bizimle birlikte sizde bu yapılan zamların haksız ve gereksiz olduğunu, zaten zor durumda olan vatandaşımızı daha da zor duruma soktuğunu anlatınız, söyleyiniz. Olay siyasi bir olay değil vatandaşın hayatta kalma mücadelesidir. Belirli oranda kullanımın sosyal devlet anlayışı ile ücretsiz olması gereken elektrik, su, doğalgaz gibi kalemlerin, ücretsiz olmayı bırakın aylık zorunlu harcamalar kısmında giderek daha fazla yer alması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu duruma bütün siyasiler olarak tepki göstermeliyiz.

Yeniden Refah Partisi olarak yayınladığımız Milli Kaynaklar isimli kitaplarımızda enerji bölümünde bu ülkenin sağlayabileceği elektrik enerjisi modellerinden bahsettik. Güneş zengini ülkemizin buradan sağlayacağı elektrik enerjisini tek tek anlattık hesapladık. Merak edenler ve bu zammı zaruri görenler partimizin internet sitesinden ilgili dokümanları edinebilirler. Bu kitapta anlatılan enerji politikaları uygulandığında vatandaşımız faturalarında yeni zamlar değil indirimler görecektir. Bu politikaları mevcut hükümet uygulamaz ise iktidara geldiğimizde biz uygulayacağız. Böylelikle vatandaşımıza Yeniden Refah gelecektir.

Elektrik, Doğalgaz ve petrol ürünlerine gelen zamlar doğrudan yada dolaylı olarak her vatandaşımızı etkilemekte ülkede bir çok ürün kaleminde maliyet artışı oluşturmaktadır. Enflasyon ile mücadele ettiğini söyleyen hükümete bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demekten kendimi alamıyorum. Bu zamlar kamudaki israfı karşılamaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı olarak. Bizler her zaman vatandaşın yanın da olacağız doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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