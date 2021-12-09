Fatih Karagümrüklü Medhi Benatia futbolu bıraktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Karagümrüklü Medhi Benatia futbolu bıraktı

Fatih Karagümrüklü Medhi Benatia futbolu bıraktı
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün Faslı savunma oyuncusu Medhi Benatia, futbolu bıraktı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün Faslı savunma oyuncusu Medhi Benatia, futbolu bıraktı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Medhi Benatia yaşadığı sakatlıklar sebebiyle futbolu bırakma kararı almıştır. Bir buçuk sene daha kontratı olmasına rağmen hiç bir talepte bulunmadan ciddi bir ekonomik gelirden vazgeçerek kontratını fesih etmiştir. Futbolda bu tarz insanlıların çoğalmasını diler ve kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Sezon başında kadroya katılan 34 yaşındaki stoper, Fatih Karagümrük'te 6 lig maçında forma giydi.

Fas Milli Takımı'nın formasını 58 karşılaşmada terleten Benatia, kariyerinde Roma, Bayern Münih, Juventus ve Udinese gibi önemli Avrupa takımlarında top koşturdu.

Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki 'Beşiktaş' maddesi gündem oldu

Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu

 Süper Lig'de herkesi şaşırtan ayrılık! Medhi Benatia sezonun ortasında futbolu bıraktı

Süper Lig'de herkesi şaşırtan ayrılık! Medhi Benatia sezonun ortasında futbolu bıraktı

 Transfer olduğunda Türkiye ayağa kalkmıştı! Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic geldiği gibi gidiyor

Transfer olduğunda Türkiye ayağa kalkmıştı! Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic geldiği gibi gidiyor

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title