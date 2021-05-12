Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao, Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu
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Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao, Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu

Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao, Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı sonrası Fatih Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao, stat çıkışında gerginlik yaşadığı siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu.

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı sonrası Fatih Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao, stat çıkışında gerginlik yaşadığı siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma sonrası takım otobüslerinin bulunduğu alanda yaşanan gerginlik sonrası Hakan Korkmaz, Senegalli futbolcunun şikayetçi olması üzerine emniyet güçleri tarafından polis merkezine götürülmüştü.

Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao, kendisine hakaret ettiğini ve darpta bulunduğunu öne sürerek Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu.

Korkmaz'ın ifadesinin alınmasının ardından taraflar stattan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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