Fatih Karagümrüklü Balkovec, yeni sezonda da takımıyla Avrupa liglerini hedefliyor
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Fatih Karagümrüklü Balkovec, yeni sezonda da takımıyla Avrupa liglerini hedefliyor

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün tecrübeli oyuncusu Jure Balkovec, bu sezon da Avrupa ligleri hedefini sürdürmeyi istediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün tecrübeli oyuncusu Jure Balkovec, bu sezon da Avrupa ligleri hedefini sürdürmeyi istediklerini söyledi.

Slovenyalı defans oyuncusu Jure Balkovec, kırmızı-siyahlı takımın Bolu'da kamp yaptığı otelde AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir kamp süreci geçirdiklerini anlattı.

Geçen seneki takımı büyük ölçüde koruduklarını aktaran Balkovec, "Yeni gelen arkadaşlarımızla da uyumumuz iyi, her şey yolunda." dedi.

Balkovec, geçen yıl iyi sezon geçirdiklerine işaret ederek, "Avrupa kupalarına katılmaya neredeyse çok yaklaştık. Bu sezon üstüne koyarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncuların da kaliteli oyuncular olması sebebiyle bu sezon kendimizi daha iyi yerlere atmaya çalışacağız. Rakiplerimiz iyi transferler yaptı ama biz de aynı şekilde kadromuzu güçlendiriyoruz. Tam olarak bir hedef veremem ama geçen sene Avrupa kupalarına oldukça yakındık. Bu sene de geçen senenin üzerine koyarak Avrupa hedefimizi sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maçların statların yüzde 50 kapasiteyle oynanması kararına da değinen Balkovec, geçen sezon boş tribünlere karşı onadıkları için oyundan zevk alamadıklarını söyledi.

"Boş tribünlere karşı oynamakla taraftar önünde oynamak arasında çok büyük fark var." diyen Balkovec, "Buraya gelmeden önce Türkiye'deki taraftarların ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu duymuştum. Taraftarlarımızın da aynı şekilde ateşli olduğunu biliyorum. Umarım bu sene her şey daha iyiye gider, yüzde 50'den fazla kapasiteyle de oynayabiliriz. Taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

Balkovec, geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle taraftar karşısında oynama şansı bulamadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçen sene hiç Karagümrük taraftarının önünde maç yapmadım ama geçen sene kupa maçını örnek alacak olursak, tribünler boş olmasına rağmen binalardan dahi bizi destekleyen taraftarların olduğunu gördüm. Karagümrük taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Onların desteğiyle birçok maçı lehimize çevirebileceğimize inancım tam."

Slovenya milli takımındaki hedeflerini de anlatan Jure Balkovec, "İyi bir takımımız var, uyum içindeyiz. Eylülde dünya kupası eleme maçlarına devam edeceğiz. Güçlü takımız, önümüzdeki maçlardan sonra hedefimizin tam olarak ne olduğunu söyleyebilirim. Mili takımla dünya kupalarına katılmayı amaçlıyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrüklü Balkovec, yeni sezonda da takımıyla Avrupa liglerini hedefliyor
Fatih Karagümrüklü Balkovec, yeni sezonda da takımıyla Avrupa liglerini hedefliyor
Fatih Karagümrüklü Balkovec, yeni sezonda da takımıyla Avrupa liglerini hedefliyor
Fatih Karagümrüklü Balkovec, yeni sezonda da takımıyla Avrupa liglerini hedefliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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Fatih Karagümrüklü Balkovec, yeni sezonda da takımıyla Avrupa liglerini hedefliyor - Haberler Spor
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