Fatih Karagümrüklü 3 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
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Fatih Karagümrüklü 3 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

26.01.2021 18:52 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:56
Fatih Karagümrüklü 3 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Fatih Karagümrüklü futbolcular Mevlut Erdinç, Lucas Nahuel Castrok ve Alassane Ndao, Yukatel Denizlispor maçındaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Fatih Karagümrüklü futbolcular Mevlut Erdinç, Lucas Nahuel Castrok ve Alassane Ndao, Yukatel Denizlispor maçındaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi KAAN ŞANLIKAN'ın 24.01.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-FATİH KARAGÜMRÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FATİH KARAGÜMRÜMRÜK A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü RECEP ATILGAN'ın 24.01.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-FATİH KARAGÜMRÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,FATİH KARAGÜMRÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu MEVLÜT ERDİNÇ'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,FATİH KARAGÜMRÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu LUCAS NAHUEL CASTROK'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FATİH KARAGÜMRÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu ALASSANE NDAO'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü İSMAİL SERBEST'in 24.01.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2020-2021 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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