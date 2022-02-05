Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, ikinci yarıda iyi oynamalarına rağmen puan almayı başaramadıklarını söyledi.

Sumudica karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligde rahat konumdaki bir takımla küme düşmeme mücadelesi veren bir ekibin mücadelesi olduğunu belirterek, "İki farklı yarı seyrettik. İlk yarıda çok iyi değildik. İkinci yarıda oyunu kontrol ettik. Çok pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik." dedi.

Transfer döneminde 6 oyuncuyu kadroya dahil ettiklerine dikkati çeken Sumudica, "Bunlar bonservisi olmayan, serbest oyunculardı. Bu oyuncular gelirken 3 oyuncuyu da kaybettik. Bunlardan ikisi stoperdi. Tetteh'i de kaybettik. Milli takıma gitti, geldi ve sonrasında sakatlandı. Bunlar olurken puan almakta kolay değil." diye konuştu.

Takım içinde sorunlar olduğunu da anlatan Sumudica, "Bunlar hakkında konuşmak istemiyorum. Bunlar yönetimsel sorunlar. Problemleri çözmeliler. Ben takımın hocasıyım, oyuncuları motive etmeye çalışıyorum. Takımım da bunun karşılığını göstermeye çalıştı. Eşinizle iyi bir ilişkiniz yoksa, bu da iyi sonuç getirmez. Sorunları başkanımın ve yönetimin çözmesini bekliyoruz. Uzun zamandır para almayan oyuncularımız var. Böyle bir takımın hocası olmak kolay değil. Onları motive etmek kolay değil. Herkes üstüme geliyor ama bu durumu herkes bilmeli. Başkan elinden gelen her şeyi yapıyor. 20 yıllık kariyerimde böyle dramatik bir durumu hiçbir takımda görmedim." diyerek sözlerini tamamladı.