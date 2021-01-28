Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
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Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

28.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:46
Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 22. hafta açılış maçında yarın Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 22. hafta açılış maçında yarın Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak.

Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligin 21. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Karagümrük, sezonun ilk yarısını 30 puanla 8. sırada tamamladı.

Geçen hafta evinde Galatasaray'a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor ise topladığı 27 puanla 9. sırada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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