Atakaş Hatayspor Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
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Atakaş Hatayspor Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

11.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:32
Atakaş Hatayspor Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde bir maçı eksik olan ve bir haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor, yaptığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor, 15 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi, şu ana kadar oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-beyazlı ekip, sahasında oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de 17 puanı bulunan ve 6. sırada olan Fatih Karagümrük ise oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 09:32:58. #1.15#
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