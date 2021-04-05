Fatih Karagümrük, yarın Hatayspor'u konuk edecek

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 14 galibiyet 7 beraberlik ve 9 mağlubiyeti olan Hatayspor ise 49 puanla 6. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük