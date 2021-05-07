Fatih Karagümrük, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 51 puanla 10. sırada bulunuyor.

Ligde 9 galibiyet, 8 beraberlik, 20 mağlubiyeti olan ve kümede kalma mücadelesi veren başkent temsilcisi ise 35 puanla 20. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fatih Karagümrük 3-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz