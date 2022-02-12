Fatih Karagümrük, yarın Antalya deplasmanında puan arayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Karagümrük, yarın Antalya deplasmanında puan arayacak

AA, Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, yarın Antalya deplasmanında puan arayacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

ANTALYA (AA) - VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kırmızı-siyahlılar, ligde üst üste yaşadığı 2 mağlubiyetin ardından son karşılaşmasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki VavaCars Fatih Karagümrük, haftaya 33 puanla 11. sırada giriyor.

AA / Süha Gür - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Antalya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title