Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi - Haberler Spor
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Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi

Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı. Buna göre, VavaCars Fatih Karagümrük'ün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bodrumspor maçındaki talimatlara aykırı hareketleri; Adana Demirspor'un ise Ankaraspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.


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