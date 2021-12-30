Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı. Buna göre, VavaCars Fatih Karagümrük'ün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bodrumspor maçındaki talimatlara aykırı hareketleri; Adana Demirspor'un ise Ankaraspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet