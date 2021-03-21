Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Francesco Farioli
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Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Francesco Farioli

21.03.2021 23:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 23:47
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Francesco Farioli

Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine İtalyan teknik adam Francesco Farioli'yi getirdi.

Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine İtalyan teknik adam Francesco Farioli'yi getirdi.

Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ülkesi takımlarından Benevento ve Sassuolo'da görev aldıktan sonra Alanyaspor'a transfer oldu. 31 yaşındaki İtalyan teknik adam artık Karagümrük'te. Farioli'nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz" denildi.

Farioli, Alanyaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın yardımcılığı yapıyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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