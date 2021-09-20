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Fatih Karagümrük'ün yarın Süper Lig'de konuğu Antalyaspor

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Fatih Karagümrük'ün yarın Süper Lig'de konuğu Antalyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde son hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 4-3 yenerek üst üste 2. galibiyetini elde eden VavaCars Fatih Karagümrük, rakibini yenerek yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Teknik direktör David Sassarini yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, haftaya 10 puan ve averajla 5. sırada giriyor.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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