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Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.

31.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:42
Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu

TFF 1. Lig ekibi 'te teknik direktörlük görevine getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktörlüğe getirilen 42 yaşındaki Erdoğan'ın kariyerine ilişkin bilgiler verilerek şöyle denildi:

"İngiltere'de Chelsea, Almanya'da ise Dortmund, Bayer Leverkusen ve Mönchengladbach takımlarında antrenörlük stajı yapan Ömer Erdoğan, Türkçe'nin yanı sıra Almanca ve İngilizce biliyor. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA
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