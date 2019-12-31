Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu

31.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:42

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktörlüğe getirilen 42 yaşındaki Erdoğan'ın kariyerine ilişkin bilgiler verilerek şöyle denildi:

"İngiltere'de Chelsea, Almanya'da ise Dortmund, Bayer Leverkusen ve Mönchengladbach takımlarında antrenörlük stajı yapan Ömer Erdoğan, Türkçe'nin yanı sıra Almanca ve İngilizce biliyor. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA