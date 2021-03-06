Fatih Karagümrük'ün konuğu MKE Ankaragücü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fatih Karagümrük'ün konuğu MKE Ankaragücü

06.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:38
Fatih Karagümrük'ün konuğu MKE Ankaragücü

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 29. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 29. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 41 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 yenilgisi olan 23 puanlı MKE Ankaragücü ise 19. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano ve Gaston Campi sarı kart ceza sınırında.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Şeyma Subaşı Müslüm Gürses
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Mustafa Yumlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih Karagümrük'ün konuğu MKE Ankaragücü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 09:38:23. #1.14#
title