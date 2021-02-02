Fatih Karagümrük'ün konuğu Gaziantep

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligin 22. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Karagümrük, topladığı 31 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte herhangi bir cezalı oyuncu bulunmazken, Koray Altinay, Emiliano Viviano ve Lucas Biglia Gaziantep müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Geçen hafta evinde Galatasaray'a 2-1 yenilen Gaziantep ise 23. haftaya 35 puan ve averaj farkıyla 6. sırada girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük