Fatih Karagümrük'ün konuğu Fenerbahçe
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Fatih Karagümrük'ün konuğu Fenerbahçe

12.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:37
Fatih Karagümrük'ün konuğu Fenerbahçe

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'de yaptığı son 4 maçta mağlubiyet yaşamayan Fatih Karagümrük, en son 20. haftada Beşiktaş'a yenilmişti. Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 37 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ligde 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan 48 puanlı Fenerbahçe ise ilk iki sırada yer alan Galatasaray ve Beşiktaş ile aynı puanda olmasına rağmen averaj farkıyla 3. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe maçı öncesi Fatih Karagümrük'te kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Koray Altınay ve Emiliano Viviano, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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