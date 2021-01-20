Fatih Karagümrük'ün konuğu Beşiktaş
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Fatih Karagümrük'ün konuğu Beşiktaş

20.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:18
Fatih Karagümrük'ün konuğu Beşiktaş

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 20. haftasında yarın lider Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 20. haftasında yarın lider Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 14. haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de iç sahada oynadığı 9 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Dış sahada oynadığı 9 karşılaşmada ise 1 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgisi bulunan kırmızı-siyahlılar, haftaya 27 puanla 8. sırada girdi.

Beşinci haftayı bay geçen Beşiktaş ise ligde 18 maçta aldığı 12 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 38 puan ve averaj farkıyla birinci sırada bulunuyor.

Karagümrük'te kart cezalıları Enzo Roco, Jure Balkovec ve Vato Arveladze karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Ervin Zukanovic ve Yannis Salibur'un da maçta forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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