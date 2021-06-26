Fatih Karagümrük'ün ilk il dışı futbol okulu Alaplı'da açıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde farklı yaş gruplarından çocuklar, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Alaplı Futbol Okulu'nda yetiştirilecek.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde farklı yaş gruplarından çocuklar, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Alaplı Futbol Okulu'nda yetiştirilecek.

Fatih Karagümrük bünyesinde ilk İstanbul dışı futbol okulu yapılan girişimlerin ardından Alaplı'ya kazandırıldı. Normalleşme tedbirleri kapsamında izin verilen halı sahaların açılmasının ardından futbol okulunda eğitimler başlarken, çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerine de katkı sağlanması amaçlanıyor. Aileler, çocuklarını zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve daha keyifli eğitim almasını hedeflerken, çocuklar da futbolcu olma hayalini kuruyor.

Fatih Karagümrük'ün son yıllardaki projesine vurgu yapan Antrenör Murat Uysal, hizmete giren futbol okulu ile ilgili bilgiler verdi. 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün Kulüp Başkanı Süleyman Hurma ile iyi bir ivme yakaladığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Süleyman Hurma, Fatih Karagümrük'ü iki sene üst üste şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıdı. Bu sene de Süper Lig'in parlayan yıldızı oldu. Biz de Servet Uslu hocamla bu tür girişimleri yapmak istiyorduk. Çok takımla dirsek teması kurduk ama Fatih Karagümrük'te karar kıldık, çünkü Fatih Sultan Mehmet'in ilk ayak bastığı semttir Fatih. Fatih Karagümrük'ün 100. yılında şampiyon olacağına inanıyoruz. Bize güvendiler, kulüp başkanı ve altyapı koordinatörüne teşekkür ediyorum. İlk il dışı futbol okulunu Alaplı'ya kazandırdık."

"Bölgemizde yetenek taraması yapıyoruz"

Futbol Okulunun temel amaçları hakkında da bilgi veren Uysal, planlama ve etkinlikler ile ilgili açıklama yaptı. Uysal, "2 seneden beri pandemi var. İnşallah yavaş yavaş pandemiden kurtulacağız. Bölgemizdeki gençleri futbola kazandırmak istiyoruz. Yetenekli çocuklarımızı hocalarımız gelerek izleyecek. Ağustos ve Eylül aylarında seçmelerimiz var, buradan öğrencilerimizi getireceğiz. Süper Lig maçları başladığında kulübümüzün vermiş olduğu söz var. Öğrencilerimiz futbolcularla beraber sahaya çıkacak, velilerimiz ile beraber maç izlemeye gideceğiz. Bölgemizde yetenek taraması yapıyoruz. İnşallah bölgemizdeki takımlara da Türkiye'deki takımlara da yetenekli çocuklar kazandırırız. Karagümrük ailesi olarak Alaplı'da daha güzel işler yapacağız. 5 ve 16 yaş arasında öğrencilerimiz var. Her yaş grubu kendi yaşında sahaya giriyor. En fazla 16 kişi alıyoruz sahamızın içerisine. Farklı yaş gruplarında öğrencilerimiz olmuyor. Yaş gruplarına göre eğitimlerimiz var, oyunlarımız var. Sloganımız öğren, oyna, eğlen" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolundaki altyapı sorununa çözüm noktasında neler yapılmalı?" Sorusunu da yanıtlayan Antrenör Murat Uysal, "Altyapı hocalarımıza güvenmeliyiz. Altyapı hocalarımızı değerli kılmalıyız. Bir futboldan düşük maaş vermemeliyiz. Genç hocalarımıza, dinamik hocalarımıza güvenirsek, önümüzün açık olduğuna inanıyorum" dedi.

Alaplı Futbol Okulu Direktörü Murat Uysal'ın yanı sıra Servet Uslu ve diğer antrenör ile birlikte yetenekli çocukların gelişimine katkı sağlıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı