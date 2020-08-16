Fatih Karagümrük'ün Bolu kampı devam ediyor Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Bolu kampında sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Bolu kampında sezon hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul temsilcisi, Karacasu beldesindeki bir otelin sahasında teknik direktör Şenol Can yönetiminde antrenman yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve 5'e 2 çalışmayla devam etti.

Fatih Karagümrüklü oyuncular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı istasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Kaynak: AA