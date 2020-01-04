Fatih Karagümrük'ün Antalya kampı
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
04.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:08
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
Ligin ilk yarısını 23 puanla 11. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan idmana Brahim Darri dışında tüm oyuncular katıldı.
Fatih Karagümrük, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA