Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig maçlarında bu hafta karşı karşıya gelecek takımlardan biri de Fatih Karagümrük - Trabzonspor oluyor. Maç hakkında detayları sizler için derledik.