Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
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Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

03.01.2021 15:52 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:56
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig maçlarında bu hafta karşı karşıya gelecek takımlardan biri de Fatih Karagümrük - Trabzonspor oluyor. Maç hakkında detayları sizler için derledik.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig maçı 03 01 2021 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 16:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, 03 01 2021 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Fatih Karagümrük-Trabzonspor Maçı 03 Ocak Pazar günü oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük-Trabzonspor Maçı 16:00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Vefa Stadı, İstanbul'da oynanacak.

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