Fatih Karagümrük'ten Kulüpler Birliği açıklaması
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Fatih Karagümrük'ten Kulüpler Birliği açıklaması

Fatih Karagümrük'ten Kulüpler Birliği açıklaması
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük Kulübü, konuşmaların kayıt altına alınmaması durumunda Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmayacaklarını bildirdi.

Fatih Karagümrük Kulübü, konuşmaların kayıt altına alınmaması durumunda Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmayacaklarını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kulüpler Birliği toplantılarında yapılan konuşmaların kayıt altına alınmaması halinde toplantılara katılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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