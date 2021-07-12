Fatih Karagümrük'ten 'Kulüpler Birliği' açıklaması
Fatih Karagümrük Kulübü, Kulüpler Birliği toplantılarında yapılan konuşmaların kayıt altına alınmaması halinde katılım sağlamayacaklarını açıkladı.
Fatih Karagümrük Kulübü, Kulüpler Birliği toplantılarında yapılan konuşmaların kayıt altına alınmaması halinde katılım sağlamayacaklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Kulübümüz, Kulüpler Birliği toplantılarında yapılan konuşmaların kayıt altına alınmaması halinde toplantılara katılmayacaktır."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı