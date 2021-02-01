Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig temsilcisi Beypiliç Boluspor'dan 24 yaşındaki kaleci Yavuz Aygün'ü kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız kadrosunu kaleci Yavuz Aygün ile güçlendirdi. Sportif direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Yavuz Aygün'e Karagümrük forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2016'da Göztepe'ye transfer olan Yavuz, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısını 52 Orduspor'da geçirdi. Yavuz, 2019'da ise TFF 1. Lig takımı Boluspor'a transfer oldu.

24 yaşındaki kaleci, kariyerinde 1 Süper Lig, 4 TFF 1. Lig ve 5 Türkiye Kupası maçında forma giydi, TFF 3. Lig'de ise 12 karşılaşmaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay